Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, o masa de sarbatori tipic romaneasca cu sarmale, mamaliga, smantana și ardei iute va costa pentru o familie de patru persoane mai puțin de 18 euro. Va fi cea mai ieftina cina de Craciun din țarile europene, dupa cum arata un studiu global publicat joi. Cea mai scumpa va fi masa franțuzeasca…

- Iscusința culinara a lui Chef Scarlatescu, chiar daca nu mai este admirata la televizor, se poate gusta chiar pe propria dumneavoastra masa. De cand și-a dat demisia de la ”Chefi la cuțite”, cunoscutul bucatar de televiziune s-a concentrat pe munca ce l-a consacrat in domeniu, și asta ii ia mai tot…

- Iscusința și cunoștințele culinare ale lui Chef Scarlatescu, chiar daca nu se mai admira la televizor, se pot gusta chiar pe propria dumneavoastra masa. De cand și-a dat demisia de la ”Chefi la cuțite”, cunoscutul bucatar de televiziune s-a concentrat pe munca ce l-a consacrat in domeniu și nu are timp…

- Targurile de Craciun 2023 sunt la mare moda in Romania. Mai ales in Bucuresti, unde exista trei astfel de evenimente. Oamenii au vizitat in numar ridicat aceste targuri, in ultimele zile, si au sesizat ca preturile sunt foarte ridicate. Targurile se tin in Piața Constituției, al doilea in Parcul Drumul…

- Romanii iși fac deja proviziile pentru sarbatori, de frica scumpirilor. Insa, președintele Romalimenta, federatia patronatelor din industria alimentara, Sorin Minea, spune ca nu ar trebui sa ne așteptam la scumpiri.Potrivit lui Sorin Minea, carnea de porc nu ar trebui sa se scumpeasca luna urmatoare,…

- Municipiile Sibiu și Craiova au luat-o inaintea Clujului și au ales sa-și deschida, seara trecuta, targurile de Craciun. Anul acesta, in Cluj-Napoca vor avea loc doua Targuri de Craciun: unul in Piața Unirii, iar altul pe platoul Salii Sporturilor. Cel din Piața Unirii se va deschide vinerea viitoare,…

- In mai multe orașe din continent, s-a dat startul evenimentelor ce atrag vizitatori din toate colțurile lumii, in perioada sarbatorilor de iarna. Afla care este targul de Craciun din Europa in care o ciocolata calda costa aproape 70 de lei. Turistilor le vine greu sa scoata bani din buzunar. Targurile…

- Piața Mare din Sibiu va gazdui cea de-a 16-a ediție a Targului de Craciun din Sibiu, care va avea loc in acest an intre 17 noiembrie 2023 și 2 ianuarie 2024. De-a lungul anilor, Targul de Craciun din Sibiu s-a impus in randul evenimentelor de profil ca primul targ de Craciun tradițional din Romania…