- Alte doua localitați din județul Maramureș vor intra in carantina zonala ca urmare a numarului mare de cazuri de coronavirus. Era de așteptat in condițiile in care in Sighet avem sute de cazuri de COVID, decizia de carantinare fiind luata de autoritațile de la București. Intrarea sau ieșirea din Sighet…

- In Timișoara se aplica noi restricții Foto: Arhiva/ Catalin Radu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Emisiunea: "Radiojurnal" - Realizator: Nicoleta Turcu - În Capitala au fost și ieri, de altfel, cele mai multe noi îmbolnaviri, peste 2.300. O evoluție negativa are și…

- Aceleasi servicii care lasa de dorit, costuri nejustificate, personal nepregatit, extenuat si irascibil, patroni care nu inteleg relatia serviciu/cost/respect, dughenizare, trotuare neterminate, strazi gaurite, capace de canal pe post de jaloane, mormane de gunoi, fara locuri de parcare sau cu locuri…

- Jucatorii si jucatoarele de fotbal din echipele nationale ale Irlandei vor primi aceleasi prime, a anuntat, luni, federatia irlandeza de fotbal. "Federatia de Fotbal din Irlanda este mandra sa anunte ca jucatorii care reprezinta echipele feminine si masculine din Republica Irlanda vor primi…

- Doi copii gemeni, in varsta de doi ani, au murit miercuri seara dupa ce au cazut de la etajul zece al unui bloc din Ploiesti. Mama acestora ar fi transmis live, pe Facebook, in momentul in care a avut loc tragedia. In imagini se vede cum femeia asculta manele si fumeaza, alaturi de cel de-al treilea…

- Angajații din cadrul Instituției Prefectului Timiș au fost vizitați, joi, de un secretar de stat din cadrul Ministerului de Interne. Discuțiile purtate au vizat problema retrocedarilor, mai precis stabilirea unei abordari unitare referitoare la aceasta problematica. Joi a avut loc, la Instituția Prefectului…

- Motiv de bucurie peste masura in familia premierului britanic! Carrie și Boris Johnson așteapta un copil, iar premierul britanic va deveni tata pentru a doua oara. Carrie Johnson, sotia premierului, a anuntat ca este insarcinata. Iata cand va naște și cum au facut cei doi anunțul cel mare!

- Un diplomat chinez de rang inalt a adoptat luni un ton conflictual, intr-o rara intalnire la nivel inalt cu Statele Unite, pe care le-a acuzat de crearea unui ”inamic imaginar” pentru a distrage atentia de la problemele interne si pentru a reprima China, transmite Reuters.