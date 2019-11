Sărbătoare populară în Japonia: prima paradă a noului cuplu imperial Mii de japonezi cu drapele nationale i-au aclamat duminica pe noul imparat Naruhito si pe imparateasa Masako, la prima lor parada pe bulevardele din Tokyo dupa casatoria din 1993, relateaza AFP. In Japonia, evenimentul este perceput ca punctul culminant al ceremoniilor de intronare si este una din rarele ocazii in care imparatul apare in public. Parada intr-un automobil decapotabil fusese programata initial pe 22 octombrie, dar a fost amanata din respect pentru victimele taifunului Hagibis, care a ucis 80 de oameni si a produs pagube enorme luna trecuta. Foto: (c) KIMIMASA MAYAMA/EPA Unii spectatori… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

