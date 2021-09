Sărbătoare MARE pentru credincioși - Nașterea Maicii Domnului Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al rugaciunii lor. Tatal ei era din semintia lui David, iar mama ei din cea a lui Aaron. Sfanta Scriptura nu ne ofera informatii despre Nasterea Maicii Domnului. Acest eveniment este relatat numai de Traditia Bisericii, consemnata in cartile de cult si in unele scrieri, precum Protoevanghelia lui Iacov, din secolul al II-lea. Nascuta in chip firesc din Dreptii Ioachim si Ana, Maica Domnului a fost si rodul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

