- Jucatoarea de tenis Simona Halep s-a nascut pe 27 septembrie 1991, la Constanta.La numai 4 ani, ea a fost remarcata de profesorul de sport, Ion Stan și a inceput sa se antreneze cu o racheta de tenis aproape cat ea de mare.

- In urma cu aproximativ o saptamana, Simona Halep a anunțat ca s-a operat la nas. Intervenția a avut loc la doar cateva zile de la divorțul de Toni Iuruc. Jucatoarea de tenis a ajuns pe masa de operație, unde a facut o operație de rinoplastie. Simona Halep avea nevoie de aceasta intervenție pentru a…

- Cuplul Simona Halep – Toni Iuruc e istorie. Fostul lider mondial ramane doar cu amintirile legate de fostul sau partener, pe care l-a „sters” inclusiv din mediul virtual. Ce a facut Simona Halep imediat dupa ce a semnat actul de divort la notar Simona Halep a divortat de Toni Iuruc, cu care era casatorita…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va infrunta pe elvetianca Jil Teichmann (25 ani, 21 WTA) in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In turul al doilea,…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep se mentine, saptamana aceasta, pe locul 16 in clasamentul WTA, ierarhie data publicitatii luni, 1 august, fiind la 300 de puncte de Top 10 mondial. In schimb, Ana Bogdan, care a disputat, duminica, finala turneului WTA de la Varsovia, a facut un salt impresionant…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams nu mai apare in clasamentul WTA, ea pierzand toate punctele.Serena Williams, care in septembrie va implini 41 de ani, jucatoare cu 23 de turnee de Mare Slem castigate, a revenit in competitie la Wimbledon la un an de la precedenta sa participare, tot pe…

- Veste buna pentru fanii Simonei Halep! Celebra sportiva se bucura de o reușita fantastica dupa participarea la Wimbledon. Jucatoarea de tenis a ajuns pana in semifinale, lucru care i-a adus un plus in clasamentul WTA. In timpul acesta, Elena Rybakina se menține pe locul 23 cu 1805 de puncte. Cea din…

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina 23 WTA, favorita nr. 17 a castigat duminica editia 2022 a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce s a impus in trei seturi, 3 6, 6 2, 6 2, in fata tunisiencei Ons Jabeur 2 WTA, favorita nr. 3 .Ribakina, care in semifinale a eliminat o pe romanca Simona…