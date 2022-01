Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, astazi, 24 decembrie, este ultima zi din Postul Craciunului, iar Biserica Ortodoxa Romana o pomenește pe Sfanta Cuvioasa Mucenița Eugenia. Sfanta Cuvioasa Mucenița Eugenia era originara din Roma, insa a locuit in Alexandria o buna bucata din viața, intrucat tatal…

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Patapie.Cuviosul Parintele nostru Patapie era de loc din Teba Egiptului. Alegand viata calugareasca, a urmat lui Hristos si s a nevoit multi ani in pustiu. Apoi a venit la Constantinopol, unde a facut foarte multe minuni: a dat…

- Social Incidența COVID-19 a ajuns la 1.36 in Teleorman / Orașele au sub 2 cazuri la mia de locuitori decembrie 1, 2021 13:23 Rata de incidența cumulata a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 la nivelul localitaților din județul Teleorman a ajuns la 1.36 cazuri la mia de locuitori, conform datelor…

- OrtodoxeOdovania praznicului Intrarii in biserica a Maicii Domnului; Sf. Mare Mc. Ecaterina; Sf. Mare Mc. Mercurie (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. m. Ecaterina din Sinai; Sf. m. MercurieRomano-catoliceSf. Ecaterina din Alexandria, fc. m.Sfanta Mare Mucenita Ecaterina este pomenita in calendarul…

- Peste 355.000 de romani isi sarbatoresc onomastica, astazi, de sarbatoarea Sfintei Mucenite Ecaterina (25 noiembrie). Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, este vorba despre 152.390 de femei si 203.217 barbati. Cele mai intalnite prenume feminine sunt Ecaterina…

- Autorul isi continua pledoaria pentru editarea stiintifica, pe principii filologico-lingvistice, a textelor romanesti vechi, singura care asigura autenticitatea originalului. Practic, filologia, pentru publicul obisnuit, este o activitate intelectuala nespectaculoasa, nu foarte vizibila. Filologii…

- OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei, si sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa(Sambata mortilor - Mosii de toamna)Greco-catoliceSf. m. Zenovie si sora sa ZenoviaRomano-catoliceSf. Gerard de Potenza, ep.Sfantul Sfintit Mucenic Zenovie, episcopul Ciliciei, si sora sa, Zenovia, sunt pomeniti…