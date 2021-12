Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca Sfanta Sarbatoare a Nasterii Mantuitorului nostru Iisus Hristos și Anul Nou sa va gaseasca alaturi de cei dragi, in pace si bucurie. Transmit tuturor locuitorilor comunei Maeriște, angajatilor primariei si colaboratorilor noștri sa aiba parte de sarbatori fericite alaturi de cei dragi.Craciun…

- Domnul si Dumnezeul nostru, vrand sa Si gateasca Luisi biserica insufletita si casa sfanta pentru salasluirea Lui, a trimis pe ingerul Sau la dreptii Ioachim si Ana caci din acestia avea sa se nasca Maica Sa dupa trup si a aratat mai dinainte ca va zamisli cea stearpa si cea care nu avea copii, pentru…

- Patru persoane au murit în sudul Egiptului, regiune afectata în ultimele zile de ploi abundente, fara precedent în ultimii 11 ani. Ploile au dus la o invazie de scorpioni, peste 500 de oameni fiind înțepați, scrie AFP."Sunt 11 ani de când am înregistrat o…

- POSTUL CRACIUNULUI 2021. Din 15 noiembrie și pana in ajunul Craciunului, va fi o perioada de 40 de zile de post, timp in care nu se vor manca produse de origine animala. Doar ca in majoritatea duminicilor, creștinii vor avea dezlegare la pește. POSTUL CRACIUNULUI 2021 nu este doar despre alimentație,…

- Focul lui Sumedru sau Focul de Sanmedru este o tradiție romaneasca, veche de doua mii de ani. In noaptea de 25 spre 26 octombrie, dinaintea sarbatorii Sf. Dimitrie (Dumitru), aparatorul pastorilor, se aprindeau focuri și tinerii se adunau in jurul acestora veghind, jucand și pregatindu-se pentru iarna…

- OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. TeoctistDuminica a 19-a dupa RusaliiGreco-catoliceDuminica 19 dR. Sf. ep. Dionisie Areopagitul. Fer. Bogdanffy SzilardRomano-catoliceDuminica a 27-a de peste anSs. Dionisie Areopagitul; Candida, m.; Ff. Constantin Ignatiu Bogdanffy, ep. m.; Crescentiu,…