Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii satmareni de la Punctul de Trecere a Frontierei Petea au depistat, miercuri, 25 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Romania, informeaza Poliția de Frontiera . La controlul de frontiera, cei 25 de migranți…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit la intrarea in țara o motocicleta marca KTM, fara numere de inmatriculare și care figureaza ca fiind furata din Belgia. Miercuri, in jurul orei 12.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania un cetațean roman, in…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat ieri un cetatean bulgar care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Mașina pe care o conducea figureaza ca bun cautat de autoritațile din Germania. „In data de 15 februarie 2023, in jurul orei 10:00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean bulgar, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Mijlocul de transport figureaza ca bun cautat de autoritațile din Germania. In data de 15 februarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu peste 18 tone de textile, considerate deșeuri. Ieri, 10 februarie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…

- Polițiștii de frontiera au deschis dosar penal pe numele unui bistrițean. Ramas fara permis, barbatul a crezut ca poate ieși din țara la volanul mașinii sale. Totul la doar 10 zile distanța… In 9 ianuarie 2023, un bistrițean a ramas fara permis. Deși avea dreptul de a conduce suspendat, barbatul a crezut…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat pe sensul de ieșire in țara doi cetațeni, unul roman și celalalt bulgar, care au prezentat la controlul de frontiera cate un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților ucrainene, respectiv bulgare. In aceasta dimineata, in jurul orei 06.45,…

- Tot mai multe TIR-uri cu haine second-hand sunt oprite la frontiera și nu sunt lasate sa intre in țara. Cel mai recent caz a fost chiar zilele acestea, cand politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului Satu Mare, nu au…