Sarah Jessica Parker iși inchiriaza casa de pe plaja. Cat costa! Sarah Jessica Parker deține o casa de vacanța in Hamptons. Este o cabana ca in povești și poate fi inchiriata pentru intreaga vara. Proprietatea dateaza din anii 1940, insa a fost complet renovata și dispune de toate facilitațile. In plus, casa are acces la o plaja privata. Casa actriței are o gradina colorata, cu multa vegetație și un aer boem. Este decorata cu piese de mobilier vintage. „Curtea este un spațiu versatil in care te poți bucura de apusuri, gratare și petreceri intre prieteni”, spunea actrița. Casa are trei dormitoare…