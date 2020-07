Pandemia a ridicat spalatul mainilor la rang de arta. Potrivit ultimelor statistici, sapunul s-a scumpit cel mai mult in Romania de cand a inceput epidemia de Covid-19. Dar cine s-ar fi gandit ca un produs atat de cautat in ultimele saptamani are o istorie fascinanta. Nimeni nu știe cu siguranța cand a fost inventat, dar... Read More Post-ul Sapunul s-a scumpit cel mai mult – istoria fascinanta a celui mai cautat produs in pandemie apare prima data in TaBu .