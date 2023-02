Dupa ce a fost mai bine de 100 de ani sapunul tradițional al romanilor, „Cheia” a devenit in ultimii ani afacerea de succes a unui investitor din Maramureș care a reluat producția sub același brand lansat la Galați in anul 1901. Noul sapun „Cheia”, un sapun hand-made 100% natural, este vandut de un deceniu, atat in Romania, cat și in Germania, Franta, Elvetia, Norvegia, Spania, Italia, Anglia si Irlanda. La Londra se vinde cu 12 lire/ bucata. In pandemie, vanzarile au crescut cu 50-60%, aceasta creștere fiind motivata, atat de schimbarea perceptiei consumatorilor in privința proprietaților dezinfectante…