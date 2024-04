Stiri pe aceeasi tema

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman au pornit o afacere fara batai de cap! Popularul cuplu de actori și-au unit nu doar destinele, ci și conturile cu scopul de a cumpara o casa generoasa. Insa, in cele din urma, au mai amanat proiectul iar dorința lor locativa s-a ”imparțit” in patru garsonere, doua de fiecare,…

- Ziua de 7 aprilie a fost una deosebit de activa din punct de vedere seismic pentru țara noastra.In cursul zilei de duminica s-au inregistrat trei seisme de intensitate redusa, in regiuni diferite, conform INFP.Primul cutremur a avut loc in Dobrogea, la Tulcea, la ora 00:52:29. Acesta a avut o magnitudine…

- O femeie din județul Galați trage acum ponoasele pentru ca s-a pierdut cu firea și le-a administrat o bataie sora cu moartea atat soțului, cat și soacrei. Ea iși suspecta partenerul de viața ca o inșeala.

- Trei autoturisme, in care se aflau sapte persoane, implicate intr-un accident rutier pe DN 25, in Galați. Doua victime, incarcerate, traficul este blocat Trei autoturisme, in care se aflau sapte persoane, au fost implicate, joi seara, intr-un accident rutier produs pe DN 25, in judetul Galati, doua…

- Stadionul „Dunarea” din Galați, o arena istorica a Romaniei, astazi in stare avansata de degradare, a gazduit pana zilele trecute un amplu exercițiu solicitat de ONU și pus in practica de ISU Galați. Scopul acestuia? O simulare a unei ipotetice acțiuni de primire a unui flux ridicat de refugiați. Arena…

- Dimineața zilei de luni, 5 februarie, a fost una aglomerata, daca am putea spune așa. Conform datelor furnizate de INCDFP, au fost trei seisme astazi. Datele de la aceasta ora arata ca cel mai recent, de la ora 9:59 (ora locala), a avut loc la o adancime de 30 km, și cu o magnitudine de 2,7 grade pe…

- Un accident de circulatie s-a produs marti dimineata, pe DN 24, in localitatea Berheci, intre un autoturism si un autocamion, ambele autovehicule luand foc in urma impactului, informeaza ISU Galati. "Accident rutier urmat de incendiu, produs intre un autoturism si un autocamion, pe DN 24,…

