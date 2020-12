Stiri pe aceeasi tema

- Incheierea fara niciun acord a tranzitiei post-Brexit ar avea un impact negativ pe termen lung asupra economiei Marii Britanii, efectele fiind mult mai grave decat cele ale crizei pandemiei, a avertizat luni Andrew Bailey, guvernatorul Bancii Angliei, anunța MEDIAFAX. "Cred ca efectele pe…

- Material de opinie de Monica Țariuc, Senior Manager, Global Employer Services, Deloitte Romania, și Ana Vlasceanu, Senior Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal Accesul facil la piața muncii și dreptul de a circula fara restricții in orice stat membru al Uniunii Europene (UE) reprezinta doua dintre…

- UE si Marea Britanie continua luni discutiile pentru salvarea acordului comercial. Ce se intampla de la 1 ianuarie, daca negocierile eșueaza Negociatorii Uniunii Europene si ai Marii Britanii vor continua de luni discutiile referitoare la Brexit, pana la jumatatea saptamanii, pentru a salva acordul…

- Cetatenii Uniunii Europene care au antecedente penale nu vor putea intra in Marea Britanie, conform anuntului facut de Ministerul de Interne britanic. Persoanele condamnate la peste un an de inchisoare vor fi respinse. Anterior, oficialii trebuiau sa selecteze infractorii din UE care prezentau o reala…

- Cetatenii Uniunii Europene care au condamnari penale mai mari de un an de inchisoare nu vor mai putea intra in Marea Britanie de la 1 ianuarie 2021, a anuntat Ministrul britanic de Interne. Masura intra in vigoare odata cu incetarea libertatii de miscare in Regatul Unit, ca urmare a iesirii din UE.

- Drepturile romanilor care locuiesc in Marea Britanie trebuie protejate, chiar și in cazul in care nu va exista un acord post-Brexit intre Uniunea Europeana și Regatul Unit ‼️Relația dintre Uniunea Europeana și Regatul Unit va reprezenta una din temele majore ale Consiliului European de saptamana viitoare.E…

- Negociatorii sefi pentru Brexit ai UE si Marii Britanii s-au intalnit joi la Bruxelles pentru a incerca sa evite intreruperea negocierilor privind viitoarea relatie bilaterala comerciala, in pofida dorintei executivului de la Londra de a reveni asupra conditiilor agreate initial, informeaza AFP. Negociatorul…

- Ursula von der Leyen ii raspunde lui Boris Johnson cu un citat din Margaret Thatcher: "Regatul Unit nu isi incalca tratatele. Asta ar fi rau pentru Marea Britanie” Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri ca acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea…