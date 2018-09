Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington Igor Munteanu considera ca, prin retinerea celor sapte angajati turci de la Liceul Orizont din Chisinau, Republica Moldova ii ofera liderului de la Ankara, Recep Erdogan, un motiv de satisfactie contra rivalilor sai politici. Munteanu banuieste ca…

- Dupa incidente, Codreanu a declarat ca ar trebui sistat orice ajutor financiar din Romania pentru Republica Moldova, relateaza Unimedia. Potrivit News.ro, care citeaza Unimedia, trei autocare cu unionisti, ce se indreptau sambata spre Piata Marii Adunari Nationale pentru Marsul Centenarului organizat…

- Unioniștii din Romania și Republica Moldova care merg pe jos in Marșul Centenarului pe traseul Alba Iulia – Chișinau ajung astazi in Iași, ultimul mare oraș in care poposesc inainte de a trece Prutul. Ieșenii sunt invitați sa ii intampine la ora 16:30, la capatul autobuzului 46 – Bucium.

- Întreprinderile din Republica Moldova, alaturi de cele românești, ar putea sa se lanseze, în comun, pe piețe de desfacere mai mari, precum cele din China sau Japonia. Aceasta va permite participarea agenților economici din Moldova și România la misiuni economice, târguri…

- Anastasia Lazariuc a inceput sa fie cunoscuta in Romania dupa anii ’90, pentru ca initial si-a inceput cariera in Republica Moldova. Nu a avut intotdeauna posibilitati financiare si a plecat de jos, dar nu ii este rusine sa recunoasca. Desi a indurat lipsuri financiare si pierderea persoanelor dragi,…

- Vameșii din Republica Moldova i-au interzis directorului ediției romanești a revistei „Newsweek", Sabin Orcan, sa aduca la Chișinau 250 de exemplare ale publicației, din mai multe ediții, pe motiv ca jurnalistul nu deținea documentele confirmative necesare. Potrivit Serviciului Vamal, acest numar de…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, sustine ca unirea Republicii Moldova cu România ar însemna un razboi civil si distrugerea tarii. „Tara noastra este multinationala. De exemplu, noi avem Gagauzia la sud, iar la est avem Transnistria. Noi trebuie sa fim foarte…

- Stiati ca, la alegerile prezidentiale de acum doi ani din Republica Moldova, majoritatea covarsitoare a romanilor din raionul Ungheni, aflat la granita cu Romania, au votat cu candidatul socialist pro-Kremlin, Igor Dodon, in dauna Maiei Sandu, pro-europeana si pro-Romania? De regula, socialistii sunt…