Șapte școli din Timiș, închise din cauza vântului puternic Un numar de șapte unitați de invațamant din județul Timiș au fost inchise, astazi, ca urmare a vantului puternic. Potrivit Inspectoratului Școlar Timiș, este vorba de Școala Gimnaziala Bethausen, Școala Gimnaziala Ghilad, Școala Gimnaziala Ghizela, Școala Gimnaziala „George Garda” Manaștiur, Școala Gimnaziala Teremia Mare, Școala Gimnaziala Topolovațu Mare și Școala Gimnaziala Variaș. In aceste unitați […] Articolul Șapte școli din Timiș, inchise din cauza vantului puternic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

