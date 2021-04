Șapte polițiști brașoveni, reținuți pentru corupție, au primit pedepse mai mici sau suspendate după ce și-au denunțat colegii Șapte polițiști de la Poliția Rutiera Brașov, reținuți in urma cercetarilor Direcției Generale Anticorupție (DGA), au incheiat acorduri de recunoaștere a vinovației, fapt care le-a suspendat sau micșorat pedepsele. Mai mult, aceștia vor fi scoși la pensie anticipat insa cu aceeași suma de bani, relateaza stiri.tvr.ro. Pe 25 martie, ofițerii DGA au reținut un polițist de la Serviciul Rutier Brașov care luase mita de la șoferi. Imediat, polițistul a incheiat un acord cu anchetatorii: iși recunoștea vinovația și oferea informații despre alți colegi care ar fi acceptat mita. A urmat o alta reținere… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

