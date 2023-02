Șapte persoane arestate după ce au comis 8 furturi de pe şantiere şi din case în construcţie Parchetul de pe langa Judecatoria Brașov da urmatorul comunicat de presa:S-a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de șapte persoane care au dobandit calitatea de inculpați cu privire la savarșirea mai multor infracțiuni de furt calificat, situația de fapt fiind urmatoarea: 1. In noaptea de 05/06.02.2023, in urma unei ințelegeri prealabile, trei dintre persoanele de mai sus, precum și alte doua persoane necunoscute s-au deplasat in mun Brașov, cu scopul de a sustrage bunuri, au incercat sa patrunda in curtea unei societați de pe strada de Mijloc din municipiul Brașov prin escaladarea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

