- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca noua persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au murit. Numarul total al deceselor se ridica la 460 in Romania. Deces 452 – Barbat, 98 ani din județul Galați. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galați.…

- Numarul pacienților infectați cu COVID 19 care au decedat, in Romania, a ajuns la 451 cazuri, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a raportat, in aceasta seara, alte șase noi cazuri. Deces 446 Barbat, 84 ani din județul Iași. Internat in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, secția Boli Infecțioase…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost inregistrate șase noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Numarul total a ajuns la 146 de decese in Romania. Iata cea mai recenta lista transmisa de autoritați: Deces 141 – Barbat, 51 ani din jud.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca șapte decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, inregistrate in Ialomița și Suceava. Bilanțul morților a ajuns la 133, potrivit GCS. Iata cele mai recente decese atribuite epidemie de coronavirus, așa cum au…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Mai jos puteți vedea lista celor mai recente decese, așa cum a fost transmisa de GCS: Deces 108 Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența…

- Doua noi decesuri provocate de coronavirus au fost anunțate de Grupul de Comunicare Strategica Deces 45 Barbat, 57 de ani, jud. Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru...

- Ziarul Unirea Alte DOUA DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul național a ajuns la 40 de morți. O tanara de doar 27 de ani printre cazuri Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica dupa masa inca doua decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul…

- Grupul de COmunicare Strategica a anunțat inca patru decese in Romania din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bulanțul total a ajuns la 34 in țara noastra. Decesul inregistrat cu numarul 31 este un barbat in varsta de 65 ani din județul Arad, internat…