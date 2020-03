Stiri pe aceeasi tema

- Sapte detinuti au murit, iar trei gardieni au fost luati ostatici in timpul revoltelor izbucnite in inchisori din Italia din cauza masurilor dure aplicate pentru a opri raspandirea coronavirusului, informeaza cotidianul La Repubblica, anunța MEDIAFAX.Conform site-ului Iene.Mediaset.it, in…

- Autoritațile italiene au anunțat in aceasta dimineața ca vor inchide zone mari din nordul tarii, pentru a lupta impotriva propagarii epidemiei de coronavirus, a anuntat, duminica dimineata, premierul Giuseppe Conte, potrivit Reuters. Aceste masuri, fara precedent, vor afecta aproximativ 16 milioane…

- Guvernul italian a luat, in noaptea de sambata spre duminica, masuri extraordinare, plasand in carantina mare parte din nordul tarii, ceea ce restrange libertatea de miscare pentru aproape un sfert din populatia tarii intr-o regiune considerata motorul economic al tarii. Scrie money.ro. Demersul reprezinta…