- Un viscol mortal a lovit Buffalo, New York, in ziua de Craciun, blocand oamenii in mașini, provocand pene de curent și crescand bilanțul victimelor vremii rele care lovește Statele Unite, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Americanii trec prin cea mai friguroasa zi de Craciun din istorie, cu temperaturi care au ajuns și la minus 45 de grade Celsius și care au ucis cel puțin 28 de persoane, in timp ce alte sute de mii au ramas fara curent electric din cauza ninsorilor abundente și a rafalelor de vant care au ajuns și la…

- O furtuna violenta a pus stapanire pe vestul statului New York vineri (23 decembrie), reducand drastic vizibilitatea in orașul Buffalo. Imaginile au aratat case și vehicule ingropate sub zapada, in timp ce vanturile puternice loveau cartiere intregi, impiedicand calatoriile inainte de weekendul sarbatorilor…

- Mulți sunt blocați pe aeroporturi dupa ce avioanele cu care trebuiau sa decoleze au ramas la sol. Iar pentru acest sfarșit de saptamana, meteorologii americani au anunțat temperaturi de pana la minus 45 de grade Celsius, anticipand „cel mai friguros Craciun din ultimii 40 de ani”.Furtuna de zapada,…

- Cum va fi VREMEA de Craciun 2022, in Alba. Prognoza METEO pana in 25 decembrie Cum va fi VREMEA de Craciun 2022, in Alba. Prognoza METEO pana in 25 decembrie Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi scazute și cu șanse reduse de averse, la nivelul județului Alba. La nivel județean, temperaturile…

- Un pahar sau o cana de vin fiert aromat ne duce cu gandul la zilele racoroase de iarna sau la minunatele sarbatori in familie. Exista mai multe rețete de vin fiert, unele de-a dreptul delicioase. Descopera cum se face vin fiert și care este istoria acestei bauturi:Cum se face vinul fiertAromatul vin…

- Peste 200 de apartamente dintr-o asociatie de proprietari din Craiova nu au caldura si apa calda . De aproape o luna de zile, in Craiova se furnizeaza caldura catre populatie, dar sunt proprietari care ingheata in case indiferent ca au platit sau nu intretinerea. Cei mai afectati si totodata nemultumiti…

- Daca nu se face nimic, 90.000 de europeni ar putea muri anual din cauza caniculelor pana la sfarșitul acestui secol, aceasta fiind cea mai mare amenințare sanitara legata de clima, avertizeaza Agenția europeana a mediului (AEE). Fara masuri de adaptare și in cadrul unui scenariu de incalzire planetara…