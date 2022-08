Şapte aleşi locali, găsiţi de ANI în incompatibilitate sau conflict de interese Agentia Nationala de Integritate a anuntat, luni, ca a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala in cazul a sapte alesi locali. * Ioan Andone, actual primar al orasului Targu Bujor, judetul Galati, si fost viceprimar, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 28 august – 28 septembrie 2020, intrucat a participat la alegerile locale din anul 2020 in calitate de candidat pentru functia de consilier local, fara a-si suspenda raportul de serviciu din functia detinuta in cadrul Primariei, pe durata campaniei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

