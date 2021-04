Săptămâna Patimilor: Pilda zilei de marți Saptamana Mare are menirea impartașirii chinurilor lui Iisus. In fiecare zi se face slujba deniilor, in care preoții și credincioșii urmeaza drumul lui Iisus spre Rastignire și Inviere. Biserica ne sfatuiește, pentru a simți macar o farama din bucuria pascala cea mai autentica, sa ne pregatim in aceasta saptamana ținand post pe cat sta in putința fiecaruia. Marți – Pomenirea celor zece fecioare Este o pilda care, potrivit bisericii, spune povestea fecioarelor “cuminti” si a celor “nebune”: la intampinarea lui Hristos, cinci fecioare L-au asteptat cu candela plina cu ulei, iar celelalte cinci au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

