Săptămâna începe cu noi avertizări de cod galben Luni, temperaturile vor continua sa creasca. Soarele rasare la ora 05:36. Meteorologii extind codul galben de instabilitate atmosferica, in tot județul. Se vor inregistra averse, insoțite de descarcari și acumulari de apa importante. Vantul va sufla cu unele intensificari ce va lua aspect de vijelie, iar pe alocuri va cadea grindina. Avertizarea meteo va fi valabila pana la ora 22:00. Soarele va apune la ora 21:23. Maxima zilei va ajunge la 29 de grade, la umbra. Marți, temperaturile continua sa creasca. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

