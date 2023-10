Săptămâna începe cu mai multe restricții de circulație Comisia de Circulație din cadrul Primariei Timișoara a aprobat o serie de inchideri și restricții ale traficului, necesare pentru efectuarea lucrarilor. Vor fi afectate, pentru diferite durate, mai multe strazi din oraș. In perioada 16.10.2023 – 19.10.2023, se extinde avizul de inchidere a traficului rutier pe str. Transilvania, de la str. Pogonici, la str. Vulturilor ... The post Saptamana incepe cu mai multe restricții de circulație appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara organizeaza duminica, 1 octombrie 2023, a șasea ediție a evenimentului sportiv de alergare de șosea “UVT Liberty Marathon”, care a primit avizul pozitiv de la Comisia de Avizare a Adunarilor Publice, Comisia de Circulație și Serviciul Rutier al Inspectoratului de…

- Nu mai este nicio noutate pentru careieni ca la Comisia de circulație condusa de viceprimarul Keizer se lucreaza din an in Paști. Am ajuns sa constatam ca aceasta comisie s-a inființat doar pentru ca vicele pensionar Keizer sa fie pe undeva șef. Buletin de Carei a ajuns sa semnaleze unde lipsesc semnele…

- Restricții de circulație la Timișoara, pentru desfașurarea celei de a 23-a ediție a Crosului Loteriei. Recomandari pentru șoferi. La solicitarea Loteriei Naționale, Comisia de circulație a avizat desfașurarea in data de 16 septembrie a...

- F.T. Incepand de ieri, 13 septembrie, potrivit unei informari a IPJ Prahova, «au fost demarate activitațile de restricționare a traficului rutier pe DN1 – sensul de mers Brașov catre București de la km. 88+960 pana la km. 89+700 – urmand ca acesta sa se desfașoare pe cate o banda de circulație. Lucrarile…

- Comisia de Circulație din cadrul Primariei Timișoara a decis aprobarea solicitarii de a inchide circulația rutiera pe mai multe strazi din zona Parcului Rozelor, in perioada 13 – 19 septembrie. In perioada respectiva, acolo au loc evenimentele dedicate Rugii Timișoarei și Zilei Minoritaților. Inceputul…

- Restricții de trafic la Timișoara, in perioada 1-4 septembrie, pentru modernizarea rețelelor de apa și canalizare. Comisia de Circulație din cadrul Primariei Municipiului Timișoara a dat astazi aviz favorabil pentru inchiderea parțiala a strazii Calan, in perioada 1-4.09. 2023.

- Viitorul stadion Lego, care se va ridica, din banii Primariei Timișoara, in Calea Buziașului, a mai trecuta de o etapa, anume dezbaterea in Comisia de Urbanism a Consiliului Local, care a avut loc marți. Ca și o noutate, a fost aleasa și o tema pentru stadion, eroii Timișoarei, iar langa acesta va fi…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara anunța introducerea de restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t. Acestea vor fi valabile in perioada 17-19.07.2023, intervalul orar 12:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pe sectoarele de…