Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului organizeaza, in perioada 18 - 23 septembrie, o serie de activitati interactive menite sa atraga atentia asupra importantei unui stil de viata sustenabil. "Dam startul Saptamanii Europene de Dezvoltare Durabila 2021 in Romania, alaturandu-ne demersului european. Suntem, ca in fiecare an, plini de entuziasm si foarte motivati sa promovam si mai intens activitatile, proiectele si evenimentele cu si pentru dezvoltarea durabila. Romania are potential de a fi premianta in acest domeniu. Saptamana aceasta vom vedea cu toti puterea parteneriatelor,…