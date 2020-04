Saptamana cheie in Europa: Unele tari incep sa relaxeze restrictiile determinate de Covid-19 Dupa saptamani de restrictii stricte si paralizare economica, o serie de tari europene se pregatesc pentru revenirea la normalitate, insa aceasta va fi graduala si precauta pentru a evita o reaparitie a cazurilor de infectare, conform unei analize realizate de BBC Mundo.



Printre aceste tari se numara unele dintre cele mai afectate de pandemie, precum Italia si Spania, care insumeaza 153.363, respectiv 169.496 cazuri de imbolnaviri.

In ultimele zile, numarul de noi cazuri in cele doua tari a scazut progresiv.



In afara de acestea, Danemarca, Austria, Republica Ceha si Bulgaria… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

