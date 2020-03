Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea Postului Sfintelor Pasti, pana pe 1 martie, crestinii se afla in saptamana alba, “a branzei”, cand nu mai consuma carne. In aceasta perioada, nu se fac nunti. Sarbatoarea Sfintelor Paști este precedata de unul dintre cele patru posturi mari de peste an, randuite in Biserica Ortodoxa. Postul…

- In acest an, sambata, 22 februarie, se pomenesc cei trecuți la cele veșnice sau, cum se spune in popor, Moșii de Iarna, iar fiecare biserica oficiaza Sfanta Liturghie, urmata de slujba Parastasului. Mosii de iarna deschid seria celor sapte sambete ale mortilor, ce se va incheia cu Sambata lui Lazar…

- Intrucat in acest an Sarbatoarea Invierii Domnului va avea loc pe 19 aprilie, Moșii de Iarna ori Sambata Morților se sarbatorește pe 22 februarie. Aceasta zi este dedicata omagierii celor trecuți in...

- Credinciosii il sarbatoresc marti, 7 ianuarie, pe Ioan Botezatorul, ocazia cu care aproape doua milioane de romani, care poarta numele sfantului, isi vor serba onomastica. Ziua Sfantului Ioan Botezatorul reprezinta incheierea oficiala a Sarbatorilor de Iarna deschise la Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie.…

- Momentul solstițiului de iarna, respectiv al inceputului iernii astronomice, are loc in jurul datei de 21 decembrie. Incepand de la aceasta data, pana la 21 iunie, durata zilelor (durata cu lumina) va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator. SEZONUL DE IARNA A INCEPUT.…

- Cele mai așteptate manifestari din cadrul celei de-a XI-a ediții a evenimentului tradițional-cultural „Craciun in Maramureș” s-au desfașurat sambata, 21 decembrie 2019, la Muzeul Satului din Baia Mare. ”Satul din inima orașului”,- așa cum mai este numit acest muzeu-, și-a deschis porțile pentru cetele…

- Momentul solstițiului de iarna este inceputului iernii astronomice. Pe 22 decembrie este cea mai scurta zi din an. Dupa solstițiul de iarna 2019, apoi, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator.

- Festivalul de Tradiții și Obiceiuri de Iarna „Iata, vin colindarorii!”, ediția a V-a, a avut loc la Alexandria, luni, 16 decembrie 2019, cetele de colindatori din toate regiunile țarii incantand teleormanenii și de aceasta data. Aceștia au urat de sanatate și belșug, iar inainte de a urca pe scena amplasata…