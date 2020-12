Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ridicate din 2020 au fost inregistrate in ciuda unui eveniment La Nina racoros, care este acum la varf si are impact asupra modelelor meteo din multe parti ale lumii. Potrivit majoritatii modelelor, fenomentul La Nina este asteptat sa atinga intensitatea maxima fie in decembrie, fie in…

- Organizația Meteorologica Mondiala a anunțat, sambata, ca anul 2020 incheie cel mai cald deceniu (2011-2020) de la inceperea masuratorilor, noteaza Mediafax.In plus, anul 2020 acesta poate fi unul dintre cei mai fierbinți trei ani inregistrați, putand rivaliza cu 2016, care este cel mai cald an inregistrat…

- Anul acesta poate fi unul dintre cei mai fierbinti trei ani inregistrati, putand rivaliza cu 2016, care este cel mai cald an inregistrat. Conform raportului provizoriu al OMM privind starea climei emis la 2 decembrie, toate cele cinci seturi de date pentru primele 10 luni ale anului (pana la sfarsitul…

- Noiembrie 2020 ocupa locul al doilea in clasamentul celor mai calduroase luni ‘Brumar’ din istoria inregistrarilor meteorologice, care au inceput in anul 1880, au anuntat luni reprezentantii Administratiei Nationale Oceanice si Atmosferice (NOAA) din Statele Unite, informeaza DPA. ‘Temperatura medie…

- 2020 este pe cale sa devina al doilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice, dupa 2016, a anuntat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), relateaza Reuters. Cinci seturi de date claseaza in prezent 2020, un an caracterizat de valuri de caldura, secete, incendii…

- 2020 este pe cale sa devina al doilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice, dupa 2016, a anuntat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), relateaza Reuters.

- 2020 este pe cale sa devina al doilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice, dupa 2016, a anuntat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), relateaza Reuters. Cinci seturi de date claseaza in prezent 2020, un an caracterizat de valuri de caldura, secete, incendii de vegetatie…

- Samsung Electronics a anunțat, marți, ca se afla pe locul 5 in clasamentul Best Global Brands 2020 realizat de Interbrand, companie globala de consultanța, cu cea mai mare valoare de brand din istoria sa, de 62.3 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat de presa remis de puterea.ro. Restricțiile…