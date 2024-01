Este prea tarziu pentru a organiza alegeri primare competitive pentru a permite sa apara un candidat mai bun decat Joe Biden. Schema cu președinții americani in funcție care renunța la candidaturile pentru realegere nu este obișnuit. Cel mai recent exemplu in acest sens a fost Lyndon Johnson in 1968, iar acea perioada este una pe care Partidul Democrat prefera sa o uite. Johnson era impopular, iar țara și partidul erau divizate de razboiul din Vietnam și mișcarea pentru drepturile civile. Dupa o prima runda surprinzator de puternica in alegeri, el a renunțat, generand haos. Unul dintre principalii…