Şansele de a descoperi supravieţuitori după alunecarea de teren din Japonia sunt reduse Sansele de a descoperi supravietuitori dupa masiva alunecare de teren produsa sambata in Japonia sunt reduse, informeaza DPA.



Marti au trecut primele 72 de ore de la acel dezastru, perioada considerata esentiala pentru a gasi supravietuitori in viata printre daramaturi.



Potrivit celor mai recente informatii furnizate de autoritatile din orasul de coasta Atami, din prefectura Shizuoka, unde a avut loc alunecarea de teren, 24 de persoane sunt inca date disparute.



Bilantul oficial se ridica in prezent la patru morti. Zece case au fost distruse si alte 130 avariate.

