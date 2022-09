Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Lupescu și Ionel Danciulescu susțin ca naționalei Romaniei ii lipsește un om care sa marcheze in mod constant. Randamentul ofensiv al fotbaliștilor pe care i-a selectat Iordanescu e unul foarte slab, in afara lui Nicolae Stanciu nu e niciunul capabil sa inscrie des. Romania infrunta Bosnia, de…

- Inainte de Romania - Bosnia, Dorinel Munteanu crede ca nu ar fi rau sa fie pastrat selecționerul Edi Iordanescu, in ciuda rezultatelor din Liga Națiunilor. Romania infrunta Bosnia, de la 21:45, in ultima runda din Liga Națiunilor (Divizia B, Grupa a 3-a, etapa #6). Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in…

- Dupa egalul din Finlanda, 1-1, Edi Iordanescu ar urma sa faca mai multe schimbari in formula de start cu Bosnia, un meci in care avem nevoie de un rezultat mai bun decat cel obținut de finlandezi in Muntenegru! Romania infrunta luni Bosnia, de la 21:45, in ultima runda din Liga Națiunilor (Divizia B,…

- Reprezentativa Romaniei a remizat, vineri seara, in deplasare, scor 1-1, cu selectionata Finlandei, in penultima etapa a grupelor Ligii Natiunilor. Pentru a nu cadea in Liga C, tricolorii trebuie sa obțina in ultima runda din grupa un rezultat mai bun decat Finlanda, informeaza Gazeta Sporturilor .…

- Partida dintre Finlanda și Romania s-a terminat la egalitate, scor 1-1 (Pukki , min 11/ Tanase, min 52), iar selecționata lui Edi Iordanescu ramane pe ultimul loc in Grupa B3 din Liga Națiunilor, cu 4 puncte, iar „tricolorii” scapa de retrogradare pentru moment. Citește și: Programul echipelor de juniori…

- Finlanda - Romania 1-1 | „Tricolorii” au ramas cu șanse matematice de a evita ultimul loc și implicit retrogradarea in Diviza C din Liga Națiunilor. Pentru asta, naționala lui Edi Iordanescu trebuie sa obțina in ultima runda din grupa un rezultat mai bun decat Finlanda. ...

- Naționala Romaniei intalnește Finlanda, vineri, in penultimul meci al tricolorilor in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Meciul de la Helsinki este transmis in format LiveTEXT pe HotNews.ro.

- Romania mai are de disputat doua meciuri in Liga Națiunilor, cu Finlanda (23 septembrie) și cu Bosnia (26 septembrie). "Tricolorii" sunt ultimii in grupa, cu trei puncte acumulate in patru meciuri și au șanse minime sa prinda locul 2.