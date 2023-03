SANITAS Buzău: ,,Legea arată chiar mai bine decât ne-am imaginat noi, însă…” Reprezentanții SANITAS Buzau, cel mai mare sindicat din sistemul sanitar buzoian, vin cu vești bune pentru angajații din sanatate, dupa noi negocieri avute la nivel central, in urma numeroaselor proteste organizate in ultimele luni. Oficialii sindicatului au o rezerva, totuși, in a spune cu certitudine ca revendicarile vor fi rezolvate, așa cum s-a dorit. ,,Venim de la o intrunire unde vicepreședintele Federației Sanitas, d-nul Iulian Pope, ne-a comunicat o mulțime de detalii privind noua Lege a Salarizarii. Am fost rugați sa NU divulgam deocamdata (așa cum au procedat cei de la „Solidaritatea”)… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

