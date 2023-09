Sandra N s-a întors și face senzație pe TikTok cu piesa Pe cărarea munților Chiar daca o perioada din cariera sa s-a concentrat pe cantecele in limba engleza și a avut concerte in afara țarii, dragostea pentru folclor, radacinile sale muntoase și dorința de a se reconecta cu natura au contribuit la o schimbare de direcție in muzica sa. ,,Pe cararea munților”, un refren cantat acapella in mijlocul padurii și postat pe rețelele de socializare, a devenit viral și a marcat un nou inceput in cariera Sandrei. Ascultatorii au numit-o ,,fata de la munte,” ,,zana codrilor,” și ,,vocea Daciei Antice.” Acum, ea pregatește mai multe proiecte muzicale care au ca tema originile romanești,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

