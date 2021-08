Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Bochiș a primit titlul de Cetațean de onoare al orașului Baia Sprie in prezența deputatului PNL, Bota Calin și a primarului Sebastian Alin Birda. „Am avut bucuria de a participa la ceremonia de acordare a titlului de Cetațean de onoare al orașului marelui artist Mircea Bochiș. Talentul lui Mircea…

- Compozitorul Eugen Doga a primit, sambata, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local Vaslui, titlul de cetatean de onoare al municipiului resedinta, in urma votului exprimat in unanimitate de alesii locali. "Am indraznit sa vin in fata dumneavoastra sa prezint un om. Este un…

- Actrita Rodica Mandache a primit Premiul de Excelenta pentru intreaga activitate artistica din partea organizatorilor Festivalului Serilor Filmului Romanesc, in cadrul unei gale special organizate in Piata Unirii, cu aceasta ocazie fiindu-i conferit si titlul de "Cetatean de Onoare al Municipiului…

- Veteran centenar, maior in retragere, participant in cel de-al Doilea Razboi Mondial, Nicolae Sima va implini pe 1 august venerabila varsta de 100 de ani. In semn de respect pentru acest deosebit senior al orașului Mioveni, pentru modelul de moralitate și cumpatare in care și-a trait intreaga viața,…

- Primarul Gabriel Pleșa a oferit titlul de ”Cetațean de onoare al municipiului Alba Iulia” catre cinci persoane. Cele cinci persoane selectate de catre primarul Pleșa care au primit titlul sunt: Mihai Babițchi – liderul Revoluției de la 1989 din Alba Iulia, Simion Dragoi – luptator anticomunist și deținut…

- Sase persoane, printre care si patru supravietuitori ai Pogromului de la Iasi din 1941, au primit titlul de "Cetatean de onoare" in cadrul unui eveniment organizat, marti seara, de municipalitatea ieseana, cu prilejul comemorarii a 80 de ani de la masacru. Primarul Mihai Chirica a decernat…

- Sase persoane, printre care si patru supravietuitori ai Holocaustului si Pogromului de la Iasi, vor primi titlul de ‘Cetatean de onoare’ al municipiului Iasi, in cadrul manifestarilor prilejuite de comemorarea a 80 de ani de la Pogromul de la Iasi, a anuntat, joi, primarul Mihai Chirica. ‘In cadrul…

- Ana Blandiana a devenit cetațean de onoare al județului Maramureș Ana Blandiana. Foto: radioromaniacultural.ro Consiliul Județean a acordat Anei Blandiana titlul de cetațean de onoare al județului Maramureș pentru implicarea în realizarea Memorialului Victimelor Comunismului și al…