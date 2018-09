Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov l-a informat vineri pe omologul sau american Mike Pompeo - in cadrul unei convorbiri telefonice - ca Rusia "respinge categoric" noile sanctiuni ale Washingonului impotriva Moscovei, potrivit diplomatiei ruse, citata de AFP. Cu ocazia acestei convorbiri…

- Ministrul nipon de Externe, Taro Kono, va efectua o vizita la Moscova, pe 31 iulie, unde va participa la o intrevedere cu omologul sau rus Serghei Lavrov și miniștrii Apararii ai Rusiei și Japoniei, a anunțat vineri Minsterul japonez de Externe, in cadrul unei conferințe de pace, relateaza Tass,…

- Data planificatei vizite a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, in Grecia, prevazuta pentru toamna acestui an, nu mai este potrivita. Afirmatia a fost facuta joi de ambasadorul Rusiei la Atena, dupa cum a relatat agentia TASS, citata de Reuters, si vine in contextul unui scandal diplomatic iscat…

- Data planificatei vizite a ministrului de externe rus Serghei Lavrov in Grecia, din toamna acestui an, nu mai este potrivita, a anuntat joi ambasadorul Rusiei la Atena, in contextul unui scandal diplomatic intre cele doua tari, transmite TASS, citata de Reuters, conform agerpres. Grecia a anuntat…

- Relatiile comerciale cu Iranul nu vor depinde de "capriciile" Statelor Unite, a afirmat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia Interfax, informeaza Mediafax.Serghei Lavrov a declarat ca statele semnatare ale Acordului cu Iranul au stabilit modalitati pentru cooperarea…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca se va intalni cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, dupa summitul presedintilor Vladimir Putin si Donald Trump, ce va avea loc la 16 iulie, in capitala finlandeza Helsinki, transmite Reuters, preluata de agerpres. Moscova…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, au purtat o discuție telefonica in legatura cu acordul cu Siria, cel de-al cincilea summit al Marii Caspice și relațiile bilaterale dintre cele doua țari, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova, potrivit…

- Miercuri, consilierul președintelui SUA pe probleme de securitate naționala, John Bolton, va purta discuții la Moscova cu ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Cei doi vor pregati terenul pentru intrevederea dintre Trump și Putin.