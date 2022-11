Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Rutiera a avut de lucru in ultimele 24 de ore: a reținut un permis la doua minute, potrivit datelor furnizate de IGPR. In ultimele 24 de ore, structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 4.146 de evenimente, 2.819 dintre acestea fiind circumscrise mentinerii ordinii publice,…

- Un numar de 27 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 42.550 de lei, au fost aplicate in luni dimineata de politistii rutieri giurgiuveni in cadrul unei actiuni pentru verificarea respectarii prevederilor legale de catre transportatorii marfa si persoane, potrivit Agerpres."Timp de patru…

- Crește numarul de persoane care muncesc „la negru”, in Alba: Amenzi de peste 155.000 de lei date de ITM saptamana trecuta Crește numarul de persoane care muncesc „la negru”, in Alba: Amenzi de peste 155.000 de lei date de ITM saptamana trecuta Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul…

- Inspectia Muncii a identificat 1.551 de persoane care desfasurau munca nedeclarata in luna septembrie si a aplicat amenzi in valoare de peste 10 milioane de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, informeaza ITM, intr-un…

- In data de 05.10.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 151.500 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 43.700 de mijloace de transport.Pe sensul de intrare in Romania,…

- Ministrii de Externe ai UE au convenit joi, in cadrul unei reuniuni ad-hoc, sa pregateasca noi sanctiuni impotriva Rusiei, iar diplomatul de varf al blocului a spus ca acestea vor consta in masuri ”economice si individuale”.Seful Executivului UE, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a…

- In data de 24.08.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 308.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 78.000 mijloace de transport.Pe sensul de intrare in Romania,…