Sancțiuni de 34.000 de lei și patru suspendări în urma unor controale făcute la adăposturile pentru câini Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor (ANSVSA) au aplicat sanctiuni contraventionale de 34.000 de lei si au emis patru ordonante de suspendare a activitatii, in urma unor controale efectuate in perioada 18 februarie – 12 martie, la adaposturile de caini. Aceștia au desfasurat actiuni de control care au vizat respectarea normelor de protectie si bunastare a animalelor si conditiile de functionare a adaposturilor publice si private pentru caini, existente pe raza a cinci judete, respectiv Ilfov, Buzau, Dambovita, Arges, Teleorman si a municipiului Bucuresti, transmite Agerpres… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

