Samsung va prezenta la târgul CES Las Vegas noi televizoare cu tehnologia Micro LED La târgul CES 2022, Samsung prezinta televizoare Micro LED în trei dimensiuni diferite – 110, 101 și 89 inci. Primele televizoare cu aceste tehnologii aveau ecran de 110 inci și costau 150.000 de dolari, dar acum vine și o diagonala mai mica, de 89 inci. Micro LED se refera la o tehnologie noua cu ecrane ce utilizeaza LED-uri auto-emisive anorganice, activate individual și cu dimensiuni micrometrice. Plusurile țin de culori, contrast și luminozitate, minusul ține de prețul uriaș.



&"MICRO LED ofera cea mai buna calitate a imaginii datorita celor 25 de milioane de LED-uri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

