Samsung rămâne lider pe piața globală de televizoare pentru al 17-lea an Producatorul coreean de electronice Samsung a reușit sa ramana lider pe piața globala a televizoarelor pentru al 17-lea an consecutiv. Daca pe piața smartphone-urilor, Samsung se lupta pentru supremație cu Apple, pe cea a televizoarelor e in competiție cu LG, TCL și HiSense. Potrivit firmei de cercetare de piața Omdia, Samsung ocupa primul loc pe piața globala de televizoare in 2022. Aceasta realizare se datoreaza angajamentului companiei de a oferi experiențe de vizionare premium și design-ului gandit intocmai pentru nevoile utilizatorilor. Ultimele date disponibile la Statista.com arata ca Samsung… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

