Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut marti cu circa 2 dolari pe baril dupa informatiile pozitive legate de negocierile dintre Rusia si Ucraina pentru a pune capat conflictului militar, desi negociatorii de la Moscova au clarificat ca acestea nu reprezinta o incetare a focului.

- Prețurile petrolului iși continua creșterea la nivel global, in contextul unei cereri in creștere care depașește producția și reacției UE privind blocarea aprovizionarii din Rusia. Brent, punctul de referința global pentru doua treimi din petrolul mondial, a urcat la 120,65 dolari pe baril, in timp…

- Prețurile europene la gaze naturale au crescut vertiginos in contextul in care Rusia a lansat o operațiune militara in Ucraina. Saptamana trecuta, sirenele de raid aerian au rasunat in capitala ucraineana Kiev, in timp ce președintele Vladimir Putin a ordonat un atac asupra mai multor orașe, cu rachete…

- Prețurile petrolului au crescut pe piețele internaționale de energie, in ciuda noilor masuri menite sa calmeze ingrijorarile cu privire la impactul invaziei Ucrainei. Țițeiul Brent – ​​reperul internațional pentru prețul petrolului – a depașit 110 de dolari barilul, marcand cel mai inalt nivel inregistrat…

- Prețurile petrolului sunt in creștere și nimic nu pare sa le opreasca ascensiunea alimentata de preocuparile legate de aprovizionare, inflația in creștere și tensiunile geopolitice. Țițeiul Brent, referința internaționala, poate sa depașeasca in orice zi 100 de dolari pe baril – deja este cotat la 95…

- Un mare retailer specializat in vanzarea electrocasnicelor a lansat miercuri un serviciu de plata in rate cu cardul de salariu, fara a mai fi nevoie de contractarea unui credit prin intermediul bancii.

- Chiar daca a ramas fara elementul surpriza, cand comunicatul Samsung de presa a ajuns pe internet cu doua zile inainte de prezentarea oficiala, noua serie Galaxy Tab S8 reuseste sa capteze atentia in primul rand prin dimensiuni si preturi. Galaxy Tab S8 Ultra, versiunea de top, masoara nu mai putin…

- Preturile petrolului au scazut marti cu aproximativ 3%, de la maximul ultimilor 7 ani, investitorii considerand ca reluarea discutiilor indirecte dintre Statele Unite si Iran ar putea relansa un acord nuclear international si ar permite mai multe exporturi de petrol ale producatorului iranian de…