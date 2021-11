Samsung lansează a 7-a ediție Stream Your Dream, dedicată creatorilor de conținut de pe TikTok Samsung lanseaza cea de-a șaptea ediție Stream Your Dream, ediție care iși propune sa inspire creatorii de conținut de pe platforma de socializare TikTok și sa-i ajute sa ajunga cei mai buni din domeniu. Ediția de anul acesta este susținuta de TikTok Romania și va avea loc pe 3 decembrie, incepand cu ora 18:00. Evenimentul va consta in 3 live-uri pe TikTok, gazduite pe canalul lui Adrian Cuza, membru Noaptea Tarziu și ambasador Team Galaxy. Cuza va fi moderatorul a trei panel-uri, in care vor fi invitați unii dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din Romania: Șerban Lorena, membra din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

