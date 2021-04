Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom estimeaza ca in acest an va obtine un profit net de 1,824 miliarde de lei, mai mare cu 32% decat cel inregistrat anul trecut, respectiv 1,382 miliarde de lei, potrivit unor documente postate pe site-ul companiei si analizate de AGERPRES. Investitiile incluse in bugetul propus pentru anul…

- Cererea de LNG (gaz natural lichefiat) ar urma aproape sa se dubleze, la 700 de milioane de tone, pana in 2040, conform previziunilor companiei energetice Royal Dutch Shell, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Anul trecut, cererea a fost de 360 de milioane de tone, in usoara crestere fata…

- Piata asigurarilor din Romania a ajuns, in anul 2020, la un volum al primelor brute subscrise de 11,5 miliarde lei, in crestere cu 5% fata de anul anterior, potrivit news.ro. Anul trecut, pe segmentul asigurarilor generale, valoarea primelor brute subscrise a ajuns la 9,28 miliarde lei, in…

- Conglomeratul industrial Siemens pregateste scoaterea la vanzare a diviziei care se ocupa de tehnologia si echipamentele de semnalizare, in cadrul planului de eficientizare a operatiunilor si renuntarea la activele care nu sunt de baza, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Vanzarile consolidate ale grupului energetic austriac OMV AG au scazut in 2020 cu 29%, deoarece pretul titeiului a coborat semnificativ, iar criza economica globala provocata de pandemie a redus cererea de combustibil, transmite Reuters potrivit Agerpres. Anul trecut, vanzarile consolidate s-au situat…

- Pfizer Inc a declarat marți ca se așteapta sa inregistreze vanzari de aproximativ 15 miliarde de dolari anul acesta din vaccinul COVID-19 pe care l-a dezvoltat impreuna cu partenerul german BioNTech, anunța Reuters, anunța MEDIAFAX. Compania farmaceutica incearca sa livreze doua miliarde de…

- Ombudsmanul european a anuntat vineri lansarea unei investigatii in legatura cu modul in care Comisia Europeana gestioneaza contractele de achizitie a vaccinurilor anti-COVID-19 incheiate cu companiile farmaceutice in numele statelor membre ale UE, relateaza Reuters. Uniunea Europeana a cheltuit circa…

- Cererea pentru bunuri “Made in Germany” a depasit asteptarile, inregistrand o crestere cu 2,3% in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, un indiciu important potrivit caruia cea mai mare economie europeana incepe sa depaseasca efectele masurilor de izolare impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei…