Samsung a lansat noile telefoane Galaxy S21. Ce specificații au și cât costă Samsung a anunțat la evenimentul &"Unpacked&", cu câteva saptamâni mai repede decât anii trecuti, noile telefoane Galaxy S21 care vin în trei variante, cu ecrane de 6.2, 6,7 și 6,8 inci. Cel mai performant model, S21 Ultra, are baterie de 5.000 mAh și suport pentru stylus-ul S-Pen. S21 și S21+ vor fi disponibile în România din 29 ianuarie, iar S21 Ultra, de pe 22 ianaurie. În cutie se va gasi cablul de încarcare, dar nu și încarcatorul, care va trebui cumparat separat pentru cei care nu au de la un alt telefon. Prețurile pornesc de la 849 euro… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

