Samsung a dezvoltat un sistem care va permite utilizatorilor de smartphone-uri să trimită date prin satelit Noua tehnologie de modem a gigantului sud-coreean al electronicelor de consum va permite mesageria bidirectionala, precum si partajarea de imagini si videoclipuri. Datele sunt trimise catre satelitii de pe orbita joasa a Pamantului si inapoi la statiile de pe Pamant, inainte de a ajunge la utilizatorii finali. Samsung nu si-a lansat inca capabilitatile de satelit. Cu toate acestea, compania a declarat ca intentioneaza sa includa tehnologia in procesoarele sale mobile Exynos, sugerand o miscare de a aduce sistemul pe smartphone-urile sale Galaxy. Samsung si-a lansat luna aceasta gama emblematica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung lanseaza astazi, 1 februarie, noua serie de smartphone-uri S, formata din modelele S23, S23+ și S23 Ultra, smartphone-uri mai performante cu design finisat. In premiera fața de generațiile S20, S21 și S22, seria din 2023 vine și in Europa cu procesoare Snapdragon, modificate pentru Galaxy.

- Numarul total de dispozitive livrate a fost de 286 de milioane, in scadere fata de 329 de milioane in 2022. Aceasta inseamna ca volumul total de vanzari din 2022 a fost cel mai redus din 2013 si prima data de atunci cand vanzarile anuale au coborat sub 300 de milioane, a spus IDC intr-un raport. Producatorul…

- Anul trecut, Apple a introdus Emergency SOS, care permite smartphone-urilor iPhone 14 sa se conecteze la sateliți pentru a trimite mesaje de urgența. In 2023 Qualcomm, a prezentat propria tehnologie de mesagerie prin satelit pentru smartphone-urile cu Android.

- Snapdragon Satellite, serviciu pe care compania americana isi propune sa-l lanseze undeva spre jumatatea acestui an, se va conecta la reteaua de sateliti Iridium.Smartphone-urile cu Android dotate cu chipset-ul Snapdragon 8 Gen 2 si cu modemul X70 vor putea trimite si primi mesaje folosind conexiunea…

- Marii producatori de smartphone-uri urmeaza sa lanseze noi modele in anul 2023. Apple, Samsung, Google sau OnePlus iși vor prezenta inovațiile in materie de telefoane inteligente. iPhone 15 este așteptat pe piața in luna septembrie.

- WhatsApp nu va mai funcționa pe aceste smartphone-uri, inclusiv pe iPhone sau Samsung, incepand de astazi! WhatsApp nu va mai funcționa pe aceste smartphone-uri, inclusiv pe iPhone sau Samsung, incepand de astazi! Incepand de azi, 1 ianuarie 2023, WhatsApp inceteaza sa mai funcționeze pe 49 de modele…

- Modelele de telefoane care nu vor mai fi compatibile cu platforma de mesagerie WhatsApp:LG: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II, Optimus L7II, Optimus L5 Dual, Optimus L7 Dual, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus L2 II, Optimus L4 II, Optimus L6, Optimus L6, EnactLG Lucid 2, Optimus…

- Elon Musk a declarat luni ca Apple a amenintat ca va exclude Twitter din App Store si ca a oprit in mare parte reclamele pe Twitter, fiind cea mai cunoscuta companie care a scos reclame de pe platforma de socializare din cauza preocuparilor legate de politicile de moderare a continutului sub noul sau…