Samsung a anunţat când îşi va prezenta noile smartphone-urile pliabile Samsung a confirmat ca va organiza un nou eveniment Unpacked pe 26 iulie. De data aceasta, evenimentul va avea loc la Seul, in Coreea de Sud, la ora 14, ora Romaniei. In centrul atentiei la acest eveniment vor sta cele doua noi modele de smartphone-uri pliabile din seriile Galaxy Z Fold si Galaxy Z Flip. Dupa numeroase leak-uri, se cunosc cu grad mare de certitudine caracteristicile definitorii ale celor doua modele. Fold 5 va folosi un nou tip de balama, iar Flip 5 va avea un ecran extern mai mare, care va afisa mai multe informatii. De anul acesta, Samsung are o concurenta mai mare pe piata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

