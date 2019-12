Stiri pe aceeasi tema

- Derk de Jong, pastorul olandez in varsta de 78 de ani, din Ocna Mureș, condamnat in prima instanța, la 10 ani de inchisoare pentru viol in forma agravanta asupra nepotului de cinci ani, va executa 4 ani de inchisoare. Condamnarea in prima instanța a avut loc la Judecatoria Aiud. Curtea de Apel Alba…

- Acesta va sta la puscariemai multi ani. „La data de 31 octombrie, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Miroslava si luptatorii Serviciului de Actiuni Speciale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei de cinci ani inchisoare, emis de Curtea de Apel Iasi, pe numele unui barbat de 35 de ani,…

- Nicu Rotariu va trebui sa presteze si 60 de zile de munca in folosul comunitatii, sentinta pronuntata de Curtea de Apel Iasi fiind definitiva. Nicu Rotariu a ajuns in vizorul anchetatorilor din cauza unei declaratii pe care a facut-o pe 21 aprilie 2017, intr-un dosar de coruptie judecat la Tribunalul…

- Anghelus Petrica, un profesor de sport din Pașcani, județul Iași acuzat ca a harțuit o eleva, a fost condamnat definitiv la trei luni de inchisoare cu suspendare și la plata unor daune morale de 10.000 de lei. Magistrații i-au interzis sa predea timp de doi ani.Un profesor de sport de la un…

- Barbatul care și-a omorat concubina cu cel puțin 15 lovituri de cuțit, anul trecut, chiar de 1 martie, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Judecatorii de la Curtea de Apel Galați au decis sa majoreze pedeapsa inițiala cu cinci ani, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informații importante…

- Un medic de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a fost condamnat definitv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru șpaga. Eduard Moldovanu lua bani de la pacienți pentru a efectua examenul cu aparatul RMN și pentru a interpreta rezultatele. Prima instanța l-a condamnat pe medicul radiolog la…

- Curtea de Apel Iasi l-a gasit vinovat de omor calificat pe Costica Mihalcea, un barbat de 61 de ani, din Motca. Judecatorii au mentinut pedeapsa de 18 ani de inchisoare aplicata de prima instanta, Mihalcea fiind deja incarcerat. El este acuzat ca, in noaptea de 22 spre 23 august, pe fondul consumului…

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 4 au decis, miercuri, sa admita cererea lui Cristi Borcea de eliberare condiționata, soluția instanței nefiind definitiva.„Admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat Borcea Cristian. Dispune liberarea conditionata a petentului…