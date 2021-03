Sâmbătă spre duminică se dă ora înainte! Ce presupune acest lucru Vom schimba ora in ultima duminica din luna martie a anului 2021, adica in noaptea de 27 spre 28 martie 2021. Astfel, in noaptea de sambata spre duminica, ora 3 devine ora 4. Anul 2021 ar putea fi ultimul an in care se mai schimba ora. Cu doar o zi inainte de trecerea la ora de vara, mai multi deputati din comisia pentru transporturi si turism (TRAN) a Parlamentului European cer tarilor membre ale UE sa actioneze mai rapid conform dorintelor cetatenilor, renuntand la schimbarea orei de doua ori pe an. Parlamentul European a votat inca din martie 2019 pentru incetarea schimbarii orei in fiecare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

