- Echipa nationala a Romaniei debuteaza sambata in preliminariile pentru Campionatul European de fotbal din 2024. De la ora 21:45, tricolorii lui Edi Iordanescu vor intalni Andorra, pe Estadi Nacional din Andorra la Vella. Cele mai importante informații ale zilei vor fi transmise in format LiveBLOG pe…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, duminica dimineata, ca echipa nationala trebuie sa se califice la Campionatul European din 2024, el subliniind ca toate problemele trebuie depasite si nu mai este voie sa se gaseasca scuze. "Ne lipsesc anumiti jucatori, ma gandesc la Chiriches, la Ianis Hagi,…

