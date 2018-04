Stiri pe aceeasi tema

- Un protest de amploare fata de coalitia de guvernare PSD-ALDE este anuntat pe Facebook in 12 mai in Piata Victoriei din Bucuresti, sub sloganul "Vrem Europa, nu dictatura!”. Organizatorii acuza ca PSD-ALDE nu si-au respectat promisiunile facute in campania electorala si critica modul de guvernare…

- Ministerul Apararii Naționale a dat startul inscrierilor online pentru a treia editie a Crosului dedicat veteranilor de razboi „VeteRUN” - CENTENAR, organizat in parteneriat cu Primaria Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București, eveniment special care va avea loc duminica, 6 mai,…

- Evenimentul „Black Helmets”, un mars de constientizare organizat de motociclisti, va avea loc sambata in Capitala, urmand sa fie impuse restrictii de trafic pe traseul Fantana Miorita – Piata Operei. „Speram sa ne vedem in numar cat mai mare pentru a vesti inceperea sezonului Moto, pentru ca participantii…

- Evenimentul „Ora Pamantului” va fi marcat in acest an, in Bucuresti, prin mai multe evenimente, precum un traseu pe biciclete sau joaca in zapada, iar iluminatul interior si exterior al Palatului Parlamentului vor fi stinse, in intervalul orar 20.30 – 21.30. Si in acest an, World Wide Fund…

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce, daca s-ar face…

