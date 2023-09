Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident cu putin timp in urma pe DN 1C. Accident rutier. Dupa impactuls dintre un TIR si un autoturism au rezultat trei victime. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Detasamentului de pompieri din Baia Mare cu echipajul de descarcerare, 2 echipaje SMURD si un echiaaj de la Punctul de Lucru…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia pornește la drum, odata deschisa stagiunea teatrala 2023-2024, pentru a fi prezent pe scena Festivalului Stradal WONDERPUCK Cluj-Napoca, festival aflat la cea de-a VII-a ediție. Așadar, in data de 10 septembrie 2023, de la orele 16.00, vom fi pe scena din…

- Accident in sensul Giratoriu dintre Bulevardul Unirii și Strada Granicerilor. In urma cu puțin timp, un impact rutier a avut loc in zona mai sus menționata. Traficul este aglomerat și in aceste momente. Din primele informații, in urma accidentului nu au rezultat victime! Source

- Marti, 22 august, incepand cu ora 17.00, Iubitori ai artelor, Galeria de Arta UAP Baia Mare gazduieste deschiderea expoziției Ephemeral și vernisajul artistului plastic Cristian Razvan Codrea. Cuvantul de deschidere va fi rostit de conf. univ. dr. Gabriel Kelemen. Expoziția va putea fi admirata pe simezele…

- Guvernul condus de președintele PSD Marcel Ciolacu iși onoreaza angajamentul de a face o prioritate de prim-rang din educația tinerelor generații și iși asuma un demers major, menit sa indrepte deficiențele și lipsurile din Educație din ultimii 30 de ani. Miercuri, 26 iulie 2023 la Guvernul Romaniei…

- Joi, 20 iulie, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a slujit la Manastirea „Sfantul Proroc Ilie” Dealu Mare, Protopopiatul Lapuș, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, cu ocazia hramului așezamantului monahal. Raspunsurile…

- Si in aceasta saptamana Radio Maria transmite slujbe din Baia Mare. Astfel, de luni pana vineri, vor putea fi urmarite sfintele liturghii oficiate Manastirea greco-catolica Sf. Maria de pe Dealul Crucii incepand cu ora 08.00. Source

- In urma activitaților specifice efectuate de catre polițiști, joi, 29 iunie, a fost identificata persoana banuita de comiterea faptei de talharie calificata comisa in data de 28 aprilie a.c., la o casa de pariuri de pe bulevardul Unirii din Baia Mare. Aceasta, este un barbat de 29 de ani din Baia Mare.…